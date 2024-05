Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigungen an PKW

Spay (ots)

In der Nacht vom 06.05.2024 auf den 07.05.2024 kam es zwischen 18 Uhr und 05.30 Uhr in der Straße "Im Grabsack" in Spay zu zwei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Unbekannte Täter schlugen mutwillig sowohl einen Außenspiegel, als auch ein Rücklicht zweier am Straßenrand parkenden Pkw's ein. Die Polizei Boppard bittet um Hinweise bei entsprechenden Beobachtungen.

