Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung PI Andernach vom 03.05.2024 - 05.05.2024

Andernach (ots)

Feuerwehr rettet Reh vom Kinderspielplatz

Am Samstagvormittag, den 04.05.24, verirrte sich ein Reh auf dem Kinderspielplatz im Deutschpfädchen in St. Sebastian. Der hinzugerufene Jagdpächter, die Freiwillige Feuerwehr Weißenthurm, sowie die Polizei erschienen vor Ort um dem Reh zu helfen. Nach der Einschätzung des Jagdpächters war das Reh durch die Strapazen lediglich gestresst, ansonsten aber unverletzt. Durch die Feuerwehr wurde daher ein Zaunelement demontiert, sodass das Reh durch den Wehrleiter persönlich auf ein angrenzendes Feld getragen werden konnte und in die Freiheit entlassen wurde.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Andernach

Am Samstag, den 04.05.24 gegen 20:25 Uhr, kam es in Andernach - Am Stadtgraben zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verbunden mit seiner Alkoholisierung gelang es dem 26-jährigen Fahrer aus Andernach nicht, die abknickende Vorfahrtstraße nach links zu passieren. Vielmehr fuhr er mit seinem PKW geradewegs über den Einmündungsbereich und wurde von einem Absperrpoller gestoppt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten bei dem Fahrer Anzeichen auf Alkoholeinfluss festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell