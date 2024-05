Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht Polizei Bendorf, Fr., 03.05.2024, 08:00 Uhr - So., 05.05.2024, 11:15 Uhr

Bendorf (ots)

Geparkter Pkw beschädigt Bendorf: Im Zeitraum, von Fr., 03.05.2024, 20:00 Uhr, bis Sa., 04.05.2024, gegen 11:00 Uhr, wurde durch bisher unbekannte Täter, die Beifahrerseite eines abgestellten Pkw KIA in der Rheinstraße mutwillig beschädigt. Der Schaden wird auf einen unteren 4-stelligen Bereich beziffert. Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten. Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugenaufruf- Urbar: Im Zeitraum, von Samstagmorgen, gegen 00:30 Uhr, bis gegen 12:15 Uhr, wurde in der Friedrich-Ebert-Straße, ein geparkter Pkw BMW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf eine 4-stellige Summe beziffert. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten. Fallrohr beschädigt - Unfallverursacher entfernte sich Urbar: Am Samstag, in der Mittagszeit, wurde in der Hauptstraße, an einem Anwesen, das angebrachte Fallrohr beschädigt. Der Unfallverursacher hatte sich nach dem Schaden entfernt. Die Beschädigungen könnten durch einen Bus verursacht worden sein, die entsprechenden Ermittlungen dauern an. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten. Weitere Verkehrsunfallflucht -Zeugenaufruf- Bendorf: Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Hauptstraße, wurde am Samstagnachmittag, ein abgestellter Pkw Mercedes-Benz beschädigt. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert. Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten. Weitere Verkehrsunfälle im Dienstgebiet Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizei Bendorf noch 7 weitere Verkehrsunfälle, bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde. Ruhestörungen im Dienstgebiet In der Nacht von Samstag, auf Sonntag, kam es im Dienstgebiet der Polizei Bendorf zu mehreren Ruhestörungen, die Ruhe wurde in allen Fällen wiederhergestellt.

