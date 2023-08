Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Oldenburg/Landkreis Wesermarsch: Schockanruf in Elsfleth +++ Übergabe eines hohen Geldbetrags in Oldenburg +++ Zeugenaufruf

Eine ältere Frau aus Elsfleth ist am Mittwoch, 16. August 2023, Betrügern zum Opfer gefallen und hat in der Stadt Oldenburg einen hohen Geldbetrag an eine unbekannte Person übergeben. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Frau erhielt gegen 11:30 Uhr einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, der ihr von einem schweren Verkehrsunfall berichtete. Ihr Enkel sei als Verursacher des Unfalls festgenommen worden. Im Laufe des Gesprächs kamen auch der angeblich festgenommene Enkel und ein Staatsanwalt zu Wort. Um einen Gefängnisaufenthalt des Enkels zu verhindern, sollte die Frau eine Kaution hinterlegen. Da sie nicht ausreichend Bargeld zu Hause hatte, fuhr sie nach Oldenburg und hob am Schalter einer Bankfiliale einen hohen Betrag ab. Gegen 16:00 Uhr fuhr sie weisungsgemäß von der Bank in die Moltkestraße. Hier wartete sie in ihrem Auto und übergab das Geld schließlich an einen Mann.

Bei der späteren Anzeigenaufnahme durch die Polizei beschrieb die Geschädigte den Abholer als

- ungefähr 40 - 45 Jahre alt - ca. 170 cm groß - brauner Hautton - schwarze, kurze Haare - Brillenträger - adretter Kleidungsstil

Er entfernte sich nach der Geldübergabe in Richtung Gartenstraße. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Geldübergabe in der Moltkestraße eventuell beobachtet haben und weitere Hinweise zum Abholer oder sogar bereitstehenden Fahrzeugen geben können. Anrufe werden von der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 entgegengenommen.

