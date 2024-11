Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 05.11.2024

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Sattelzug streift Pkw

Ein aus Polen stammender 38-jähriger Fahrer eines Sattelzuges hat am Montag in Eschwege einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann befuhr gegen 10.00 Uhr die Bahnhofstraße vom Kreisel kommend und wollte dann nach links auf die B 249 in Fahrtrichtung Grebendorf/Wanfried abbiegen. Zwischen dem Bahnhofskreisel und der Kreuzung streifte der 38-Jährige aus Unachtsamkeit den Wagen einer 53-Jährigen aus Meißner, welche die Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt befuhr. Am Wagen der Frau entstand ein Streifschaden, der noch nicht abschließend beziffert ist.

Handydiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen Montag ist einer 13-Jährigen das Handy geklaut worden, als das Mädchen fußläufig in Eschwege "Am Stad"/Ecke Forstgasse unterwegs war. Flüchtig nach der Tat ist ein ca. 40 Jahre alter Mann, mit heller Hautfarbe, kurzen, braunen, graumelierten Haaren und einem braunen, graumelierten Rahmenbart. Der Mann soll ein breites, faltiges Gesicht haben und mit schwarzer Jeans, weißem Muskelshirt und schwarzer Jacke bekleidet gewesen sein. Der Täter trug zudem eine silberne Kette mit Kreuzanhänger und führet eine Bauchtasche mit. Gegen 17.15 Uhr zog der Unbekannte das Smartphone (ein lilafarbenes Samsung Galaxy S 23 im Wert von 550 EUR) aus der hinteren Hosentasche des Mädchens und lief anschließend davon. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Sontra

Fahrraddiebstahl

Zur Anzeige gebracht wurde zu Wochenanfang der Diebstahl eines Fahrrads aus der Schulstraße in Sontra. Dort klauten Unbekannte aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses ein Fahrrad im Wert von 300 Euro. Der Diebstahl ereignete sich zwischen vergangene Woche Freitag 14.00 Uhr und Samstag 11.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Ein 62-Jähriger aus Guxhagen befuhr mit einem Sattelzug am Montag in Hessisch Lichtenau gegen 08.50 Uhr die Straße "Am Reichenbacher Weg" in Richtung Spangenberger Straße. Im Einmündungsbereich Spangenberger Straße /"Am Reichenbacher Weg" fuhr ein entgegenkommender unbekannter Verkehrsteilnehmer nicht weit genug rechts, wodurch dieser dann den Sattelzug seitlich touchierte. Dabei entstand am linken Außenspiegel des Sattelzuges ein Schaden von 1000 Euro. Im Anschluss fuhr der Unfallverursacher unerlaubt davon. Hinweise zum Verursacher unter 05602/9393-0.

Unfall im Begegnungsverkehr; Schuldfrage unklar

Die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau sind am Montag gegen 13.26 Uhr zu einer Unfallaufnahme gerufen worden. Zu dieser Zeit befuhr eine 59-Jährige aus Hessisch Lichtenau die Straße "Im Lindenfeld" aus Richtung Orthopädische Klinik kommend, in Fahrtrichtung "Im Tal." In der Gegenrichtung war eine 29-jährige Autofahrerin aus Großalmerode unterwegs. Auf besagter Strecke streiften sich die beiden Fahrzeuge im Vorbeifahren an den jeweiligen linken Außenspiegeln, wodurch es an beiden Fahrzeugen zu Beschädigungen kam. Hinsichtlich der Schulfrage, sind die Beteiligten sich uneins.

Wildunfall

Ein 35-jähriger Autofahrer aus Helsa hat am Montagabend gegen 19.09 Uhr einen Waschbären erfasst, als er auf der B 80 von Witzenhausen in Richtung Unterrieden unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß ging am Pkw die Kennzeichenhalterung zu Bruch, der Waschbär verendete am Unfallort.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell