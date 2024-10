Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Contwig (ots)

Am 24.10.2024 ereignete sich um 14:18 Uhr ein Verkehrsunfall in der Hauptstraße mit zwei Beteiligten. Der 46-jährige Nutzer eines Opel Adam wollte an der grün zeigenden Lichtzeichenanlage von der Gutenbrunnenstraße nach rechts in die Hauptstraße in Richtung Zweibrücken abbiegen und übersah dabei ein 4-jähriges Mädchen, das ebenfalls bei grün zeigender Lichtzeichenanlage die Hauptstraße aus Richtung Gutenbrunnenstraße kommend in Richtung Bahnhofstraße überqueren wollte. Das Mädchen wurde bei dem folgenden Zusammenstoß leicht verletzt und wurde von Rettungskräften im Beisein seiner Mutter zwecks weiterer Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. Ein Sachschaden entstand bei dem Vorfall nicht. |PIZW

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell