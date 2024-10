Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, den 23.10.2024, gegen 11:32 konnte eine aufmerksame Zeugin in der Landgrafenstraße eine Kollision zwischen einem LKW und einem geparkten PKW feststellen. Dieser befuhr die Landgrafenstraße in Fahrtrichtung Lichtenbergstraße und beabsichtige nach rechts in die Vogelstraße abzubiegen. Die Geschädigte parkte ihren blauen Mitsubishi ordnungsgemäß an der genannten Örtlichkeit, wenige Meter vor dem Kreuzungsbereich Landgrafenstraße/Vogelstraße. Beim Rangieren kollidierte der LKW mit dem Fahrzeugheck des geparkten PKW und entfernte sich anschließend von der Verkehrsunfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu küm-mern. Am PKW entstand Sachschaden im hinteren, linken Bereich des Fahrzeugs. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

