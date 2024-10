POL-PDPS: Sachbeschädigung eines Verkaufsautomaten/Zeugen gesucht

Lemberg (ots) - In der Zeit von Montag, 21.10.24, 20:00 Uhr bis Dienstag, 22.10.24, 06.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter das hintere Fahrzeugkennzeichen eines in der Karlstraße in Lemberg abgestellten schwarzen Renault Clio. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Kontaktdaten für Presseanfragen: ...

