Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 08.11.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall im Kreuzungsbereich

Um 12:50 Uhr ereignete sich gestern Mittag im Kreuzungsbereich Goldbachstraße/ Luisenstraße in Eschwege ein Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden von ca. 4000 EUR entstand. Während ein 33-Jähriger aus Pößneck angab, dass er zunächst mit einem Klein-Lkw dort abstoppte, kurz anfuhr und erneut wegen des vorfahrtsberechtigten Verkehrs abstoppen musste, gab der andere 51-jährige Unfallbeteiligte aus Eschwege an, dass zunächst beide Fahrzeuge angehalten haben. Kurz darauf habe der 33-Jährige jedoch den Rückwärtsgang eingelegt und fuhr insgesamt zweimal etwas zurück und dadurch gegen den Pkw des 51-Jährigen. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 zu melden.

Wildunfall

Um 22:30 Uhr befuhr gestern Abend ein 20-Jähriger aus Wanfried mit einem Pkw die B 250 in Richtung Treffurt. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Aufprall nicht überlebte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 800 EUR.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 04:42 Uhr befuhr heute in den frühen Morgenstunden ein 42-Jähriger aus Bebra mit seinem Pkw die L 3247 von Netra in Richtung Altefeld. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Diebstahl von Baustellenmaterial

Wie gestern angezeigt wurde, ereigneten sich zwischen dem 24.10.24 und dem 30.10.24, auf einem Firmengelände am "Husarenpark" in Sontra mehrere Diebstähle. Unbekannte entwendeten in diesem Zeitraum von einem Lagerplatz ein Spleißgerät im Wert von ca. 4500 EUR sowie drei Baggerlöffeln im Wert von 1500 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Diebstahl aus Wohnung

In der Knappenstraße in Sontra drangen unbekannte durch ein offenstehendes Fenster in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Aus der Wohnung wurden ein Fernseher sowie eine Armbanduhr im Gesamtwert von ca. 400 EUR entwendet. Die Tat wurde gestern Nachmittag um 16:30 Uhr festgestellt. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl aus Pkw

Zwischen dem 05.11.24, 12:18 Uhr und dem 06.11.24, 07:42 wurde in der Straße "Lärchenfeld" in Rommerode aus einem nicht verschlossenem Pkw Bargeld entwendet. Der unbekannte Täter entnahm das Bargeld aus einem Portmonee, welches er aus der Ablage der Fahrertür gefunden hatte. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Ausparken

Um 10:52 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag eine 69-Jährige aus Marth mit ihrem Pkw vom Parkplatzgelände einer Arztpraxis in Witzenhausen auf die Straße "Am Eschenbornrasen" einzufahren. Dabei übersah sie den dort fahrenden Pkw, der von einem 57-Jährigen aus Witzenhausen gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell