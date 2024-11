Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbruch in Tankstelle

Eschwege (ots)

Zwischen 02:21 Uhr und 04:07 Uhr wurde am 10.11.24 in eine Tankstelle in der Kasseler Landstraße in Witzenhausen eingebrochen.

Zwei bislang unbekannte Täter hebelten mit einem Brecheisen die Schiebetür zum Eingangsbereich der Tankstelle auf und drangen auf diesem Wege in den Verkaufsraum ein. Dort entwendeten die Täter Tabakwaren im Wert von ca. 7.000 EUR, die sie in schwarze Müllsäcke verstauten. Anschließend flüchteten die beiden Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die beiden männlichen Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: ca. 20-30 Jahre alt, schlanke Figur, ca. 175-180 cm groß. Bekleidet war der Täter mit einer Winterweste ohne Kapuze mit kleinem Logo/Emblem auf linker Brust - Adidas (3 Streifen an der Seite), einer Jogginghose und Sneaker "Chucks". Auf dem Kopf trug dieser eine Wintermütze. Das Gesicht war durch eine Mundschutz verdeckt.

Täter 2: ca. 20-30 Jahre alt, schlanke Figur, ca. 175-180 cm groß. Er hat einen dunkler (Voll-) Bart, ansonsten war das Gesicht mit einer FFP-2-Maske verdeckt. Bekleidet war der Täter mit einem Winterparka in Stepp-/Daunenoptik. Er trug ebenfalls eine Wintermütze und helle Sneaker.

Auf den Aufzeichnungen ist zudem ein kleiner dunkler Hund (Rasse nicht bestimmbar) im Hintergrund schemenhaft zu sehen.

Der Sachschaden an der Eingangstür wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt.

Hinweise bitte an die Kripo unter 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell