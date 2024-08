Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Unbekannte beschmieren Gebäude in Rostocker Innenstadt mit Grafitti- Zeugen gesucht

Rostock (ots)

Mehrere Unbekannte haben in der vergangenen Nacht ein Gebäude in der August-Bebel-Straße mit mehreren Graffiti beschmiert.

Gegen 23:40 Uhr meldete sich eine aufmerksame Zeugin bei der Polizei und informierte die Beamten über drei Personen, welche augenblicklich Graffiti an eine Hauswand aufsprühen sollen. Als die Tatverdächtigen die anfahrenden Beamten bemerkten, flüchteten sie fußläufig in Richtung Augustenstraße. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten keine verdächtigen Personen angetroffen werden. Die Beamten stellten an einem Gebäude in der August-Bebel-Straße Höhe Hausnummer 28 mehrere großflächig angebrachte Graffiti fest. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, welche Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Tat und zur Identifizierung der Tatverdächtigen hilfreich sein könnten. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Rufnummer 0381/4916 - 1616, jede andere Polizeidienststelle sowie die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

