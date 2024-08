POL-HRO: Polizei stoppt alkoholisierte LKW-Fahrer in Rostock

Rostock (ots) - Im Zuge ihrer Streifentätigkeit wurden Polizeibeamte am gestrigen Dienstag gegen 13:20 Uhr auf einen Sachverhalt in der Rostocker KTV aufmerksam. Die Beamten bemerkten zwei maskierte Personen, welche sich zu Fuß in der Waldemarstraße bewegten. Die beiden 21 und 30 Jahre alten Männer führten zudem offen sichtbar waffenähnliche Gegenstände mit ...

mehr