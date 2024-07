Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Trecker-Fahrer übersieht entgegenkommenden Pkw - Beifahrerin schwer verletzt

Grefrath (ots)

Am Sonntagnachmittag, um 16:30 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Wankumer Landstraße und der Hinsbecker Straße zu einem Unfall. Ein 16-Jähriger aus Anrath war mit einem Trecker auf der Wankumer Landstraße in Richtung Straelen unterwegs. An der besagten Kreuzung wollte er links in die Hinsbecker Straße abbiegen und übersah dabei die entgegenkommende 88-jährige Frau aus Mönchengladbach, die mit ihrem Pkw fuhr. Es kam zur Kollision, bei der die 82-jährige Beifahrerin schwer verletzt wurde. Die 88-jährige Fahrerin des Pkws wurde leicht verletzt, und der 16-Jährige blieb unverletzt. /jk (535)

