Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 13.11.24

Eschwege (ots)

Auffahrunfall

Um 16:20 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 48-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard die Straße "Vor dem Brückentor" in Eschwege in Richtung Meinhard. Verkehrsbedingt musste sie ihren Pkw abbremsen, was die nachfolgende 23-Jährige aus Küllstedt zu spät bemerkte und mit ihrem Pkw auffuhr. Sachschaden: ca. 7500 EUR.

Von Fahrbahn abgekommen

Um 17:45 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 19-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Pkw die L 3239 von Kammerbach kommend in Richtung Bad Sooden-Allendorf. Kurz nach der Kreuzung in Richtung Frankershausen steht eine Warnbake, die auf eine Baustelle hinweist. Als sie an dieser Bake vorbeifuhr, kam ihr über die dortige Kuppe plötzlich ein Pkw entgegen, worauf sie mit ihrem Auto nach rechts auswich, die Bake und ein Verkehrsschild streifte und anschließend im Straßengraben zum Stehen kam. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Unfall beim Rückwärtsfahren

Um 06:45 Uhr beabsichtigte gestern Morgen ein 62-Jähriger aus Fulda im Bereich Gebrüderstraße/ Hospitalplatz in Eschwege mit einem Lkw zu wenden. Beim Zurücksetzen übersah er einen geparkten Pkw Audi und kollidierte mit diesem. Sachschaden: ca. 1500 EUR.

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen

Am gestrigen Vormittag wurde der Polizei gemeldet, dass an der Bushaltestelle im Bereich der Geschwister-Scholl-Schule im "Südring" in Eschwege ein Hakenkreuz aufgesprüht wurde. Unbekannte sprühten mit blauer Farbe das Symbol auf die Innenseite des dortigen Bushäuschens. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfälle

Um 04:55 Uhr befuhr heute früh ein 32-Jähriger aus Sontra mit einem Pkw die L 3248 zwischen Blankenbach und Richelsdorf. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Waschbär, wodurch ein Sachschaden von ca. 600 EUR am Pkw entstand.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich in der Gemarkung von Hornel, wo am gestrigen Nachmittag, um 17:55 Uhr, ein Reh von dem Pkw eines 30-Jährigen aus Sontra touchiert wurde. Das Reh lief anschließend weiter; am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR.

Stromkabel entwendet

Zwischen dem 07.11.24 und dem 12.11.24 brachen unbekannte Täter einen Stromkasten gewaltsam auf und zerschnitten die darin befindlichen Stromkabel. Anschließend wurden die Kabel im Wert von ca. 100 EUR entwendet. Die Tat ereignete sich in der Brandenburger Straße in Herleshausen (ehemals Mc Donald). Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Mit Hund kollidiert

Um 16:59 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 56-Jähriger aus Hann. Münden mit einem E-Bike einen Feldweg zwischen Witzenhausen und Wendershausen. Aus nicht näher bekannten Gründen übersah er eine 44-Jährige Joggerin aus der Gemeinde Berkatal, die dort mit ihrem angeleinten Hund unterwegs war. Der Radfahrer kollidierte daraufhin mit dem Hund und stürzte mit dem Rad. Durch den Sturz verletzte sich der 44-Jährige schwer, worauf er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Hund wurde leicht am Ohr verletzt. Am Pedelec entstand geringer Sachschaden von ca. 100 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

