POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall beim Abbiegen und Einbruch

Aalen (ots) - Stimpfach: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt Am Dienstagabend gegen 17 Uhr missachtete eine 40-jährige Opel-Fahrerin die Vorfahrt eines 48-jährigen Radfahrers an einer Einmündung in die Ortsstraße. Es kam zur Kollision wobei der Radfahrer leicht verletzt wurde. Er kam zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Durch den ...

