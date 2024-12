POL-AA: Ostalbkreis: Gefährliches Überholmanöver, Unfall und zerstochener Reifen

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren An einem Kreisverkehr in der Remsstraße fuhr am Dienstag gegen 12.30 Uhr eine 38-jährige Mazda-Fahrerin auf den Golf einer 32-Jährigen auf. Diese verletzte sich hierdurch leicht. Zudem entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Heuchlingen: Unfall beim Abbiegen Rund 15.000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall, der sich am Dienstag gegen 14.45 Uhr in der ...

mehr