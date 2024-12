Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Fahrzeug flüchtet vor Kontrolle

Stimpfach: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Dienstagabend gegen 17 Uhr missachtete eine 40-jährige Opel-Fahrerin die Vorfahrt eines 48-jährigen Radfahrers an einer Einmündung in die Ortsstraße. Es kam zur Kollision wobei der Radfahrer leicht verletzt wurde. Er kam zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Crailsheim: Unfall bei Fahrstreifenwechsel

Am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr befuhr eine 29-jährige Renault-Fahrerin den linken Abbiegestreifen im Alten Postweg. Als sie von diesem auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah sie einen 30-jährigen Mercedes-Fahrer, welcher bereits dort unterwegs war. Es kam zum Unfall zwischen beiden Fahrzeugen, wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 9000 Euro entstand.

Satteldorf: Fahrzeug flüchtet vor Kontrolle

Am frühen Mittwochmorgen gegen 01:45 Uhr sollte ein dunkler Pkw auf der B290 bei Satteldorf in eine Kontrollstelle geleitet werden. Ein Polizeibeamter gab dem Fahrer des Fahrzeuges hierzu Signal mit der Anhaltekelle. Der Fahrer des Pkw widersetzte sich diesem Zeichen und beschleunigte seinen PKW. Der Polizeibeamte musste zur Seite springen um zu verhindern, dass er vom Fahrzeug erfasst wurde. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Pkw verlief negativ. Hinweise zum noch unbekannten Fahrzeugführer nimmt die Verkehrspolizei Kirchberg an der Jagst unter der Telefonnummer 07904 94260 entgegen.

