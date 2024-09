LPI-G: Fahranfänger bekifft

Greiz (ots) - Am Freitagabend gegen 18.45 Uhr kontrollierte die Polizei in Neumühle/Elster einen Pkw Renault. Es stellte sich heraus, dass die 40-jährige Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 0,98 Promille. Zudem ergab ein Drogentest, dass die Frau vor Fahrtantritt die harte Droge Crystal Meth konsumiert hatte. In ihrer Handtasche hatte sie zusätzlich eine kleine Menge des ...

