Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Teenager respektlos gegenüber Polizisten

Greiz (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 23:00 Uhr wurde auf dem Puschkinplatz in Greiz eine 16-Jährige einer Jugendschutzkontrolle unterzogen. Das Mädchen zeigt sich unkooperativ, ist betrunken und daher nicht in der Lage, sich sozialadäquat zu verhalten. Im Rahmen der Kontrolle beleidigt die minderjährige Frau die eingesetzten Polizeibeamten und widersetzt sich mit körperlicher Gewalt der Maßnahme. Sie wird im Streifenwagen nach Hause gebracht und an ihre Eltern übergeben. Strafverfahren wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurden eingeleitet.

