Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gefährliche Körperverletzung in der Greizer Neustadt

Greiz (ots)

Am Freitagabend gegen 21:00 Uhr kam es in der Carolinenstraße in Greiz zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen ein 25-jähriger Somalier, ein 16-jähriger Slowake, ein 18-jähriger Syrer und zwei weitere unbekannte Täter gemeinsam auf einen 40-jährigen Deutschen ein. Grund für die Tat soll gewesen sein, dass der Deutsche an der Vogtlandhalle mit Drogen gedealt haben soll. Sachdienliche Hinweise zu den beiden flüchtigen Tatverdächtigen nimmt die PI Greiz entgegen. Tel. 03661/6210, AZ: ST/024350/2024

