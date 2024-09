LPI-G: Einbruch in Einfamilienhaus

Gera (ots) - Gera: Eine 20-jährige Fahrerin eines PKW Skoda befuhr am gestrigen Tag (12.09.2024) gegen 11:00 Uhr den Kreisverkehr in Leumnitz in Richtung Korbußen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam diese beim Verlassen des Kreisverkehrs in den Gegenverkehr und kollidiert dort mit einem PKW Citroen eines 57-Jährigen. Beide Personen werden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden und mussten folglich abgeschleppt werden. Die Geraer Polizei hat die ...

