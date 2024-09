LPI-G: Versuchter Einbruch in Wohnung

Altenburg (ots) - Altenburg: Bei der Polizei Altenburger Land wurde am 11.09.2024 ein Einbruch in eine Garage in der Käthe-Kollwitz-Straße angezeigt. In dem dortigen Garagenkomplex hatte man gewaltsam in der Zeit vom 10.09.24 ,18:00 Uhr bis 11.09.2024, 11:30 Uhr das Tor einer Garage aufgebrochen und zwei Motorräder entwendet. Bei den gestohlenen Krafträdern handelt es sich um ein grünes Motocross-Motorrad von Kawasaki und ein blaues Motocross-Motorrad von Yamaha im Wert ...

mehr