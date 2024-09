LPI-G: Ohne Fahrerlaubnis und betrunken unterwegs

Gera (ots) - Gera: Heute Nacht (12.09.2024), kurz vor 03:30 Uhr versuchten unbekannte Täter gewaltsam in das Innere eines Elektronikmarktes in der Braustraße zu gelangen. Letzten Endes scheiterten die Täter und flüchteten ohne Beute. Die Kripo in Gera nahm die Ermittlungen zum Tatgeschehen auf (Bezugsnummer 0238400/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (RK) Rückfragen bitte an: ...

mehr