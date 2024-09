Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vier Fahrzeuge im Visier von Dieben

Gera (ots)

Gera: Unbekannte Täter trieben in der Nacht vom Dienstag (10.09.2024) zum gestrigen Mittwoch (11.09.2024) ihr Unwesen in der Geraer Innenstadt, so dass die Polizei die Ermittlungen aufnahm. Wie bisher bekannt ist, machten sich die Täter an insgesamt vier geparkten Fahrzeugen zu schaffen. Offenbar verfolgten sie das Ziel, durch Aufhebeln bzw. Einschlagen einer Seitenscheibe ins Innere der Pkws zu gelangen. Bei einem VW, welcher in der Heinrichstraße stand, gelang es den Dieben ein im Fahrzeug befindliches Handy zu stehlen. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor. Insgesamt wurde ein

- VW in der Heinrichstraße (Bezugsnummer 0237488/2024), - ein Skoda Oktavia in der Bielitzstraße (Bezugsnummer 0238317/2024), - ein Mercedes Vito in der Friedericistraße (Bezugsnummer 0237456/2024 ) und ein - BMW in der Tschaikowskistraße (Bezugsnummer 0237566/20249 angegriffen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829 - 0 bei der hiesigen Polizeidienststelle zu melden. (RK)

