Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit 3 Fahrzeugen an der Fortuna

Greiz (ots)

Weida. Am 10.09.2024 gegen 16:10 Uhr kam es an der Kreuzung B92 und B175 sog. "Fortuna" zu einem Unfall zwischen 3 PKWs. Ein 19-jähriger PKW-Fahrer wollte von Weida kommend in Richtung Berga abbiegen und übersah die aus Richtung Greiz kommende, vorfahrtsberechtigte 62-jährige PKW-Fahrerin. Folglich kam es zur Kollision, wodurch der PKW der 62-Jährigen gegen einen an der Kreuzung wartenden PKW eines 27-Jährigen geschleudert wurde. Alle drei Fahrzeuge wurden dabei erheblich beschädigt und alle drei Fahrzeugführer musste in Krankenhäuser verbracht werden. Die Polizei musste zur Unfallaufnahme zeitweise den Kreuzungsbereich sperren, sodass es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam. (BF)

