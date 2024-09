Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Unfallflucht - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Ronneburg: Die Ermittlungen zu einer Unfallflucht in Ronneburg nahm Ende August 2024 die Geraer Polizei auf und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. (Bezugsnummer 0226408/2024). Nach vorliegenden Informationen geriet am 26.08.2024, gegen 08:45 Uhr ein bislang unbekannter Pkw beim Abbiegen von der Goethestraße in die Martin-Luther-Straße offenbar zu weit auf die Gegenfahrbahn, sodass ein dort befindlicher Radfahrer (65) ausweichen musste. Im Zuge des Ausweichmanövers geriet der Radfahrer gegen den Bordstein und kam zu Fall. Schwer verletzt brachte ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer setzte seinen Weg fort. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen bzw. dem Pkw und dessen Fahrer / Fahrerin machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829 - 0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK

