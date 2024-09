Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Fahrraddiebstahl

Gera (ots)

Gera: Ein 45-jähriger Geschädigter (nigerianisch) beobachtete am frühen Mittwochmorgen (11.09.2024 gegen 02:20 Uhr) auf dem Bahnhofsgelände in Gera zwei Personen, wie diese gewaltsam ein abgestelltes Fahrrad entwenden wollten. Er sprach die Täter daraufhin an, woraufhin diese die Flucht ergreifen. Verfolgt von dem couragierten 45-jährigen Mann liefen diese bis in die Bahnhofsunterführung, wo sie den Verfolger mittels Pfefferspray und körperlicher Gewalt von der weiteren Verfolgung abhielten. Anschließend konnten die Täter in Richtung des Theaters fliehen. Der 45-Jährige beschreibt die Täter als 18 bis 20-jährig, mit nordafrikanischen Phänotyp und einer Körpergröße von ca. 1,70 bis 1,80 Meter. Die Geraer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen eingeleitet und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 1465 zu melden (Bezugsnummer 0237258/2024). (AK)

