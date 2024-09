LPI-G: Körperliche Auseinandersetzung

Greiz (ots) - Weida: Am 09.09.2024 gegen 23:25 Uhr unterzogen Beamte der PI Greiz einen 57-jährigen PKW Fahrer in der Brüderstraße einer Verkehrskontrolle. Bei der Kontrolle wurde ein Atemalkoholwert von 0,55 Promille festgestellt, so dass eine gerichtsverwertbare Atemmessung in der Dienststelle erfolgte. Der dort ermittelte Wert lag bei 0,25 mg/l was ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoß gegen die 0,5 ...

mehr