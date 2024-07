Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Gasausströmung in einem Mehrfamilienhaus

Bremerhaven (ots)

Am Samstag gegen 14:00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Gasausströmung im Stadtteil Geestemünde alarmiert.

Vor Ort berichtete ein Anwohner, dass es in einer leerstehenden Wohnung zu einer Beschädigung der Gasleitung gekommen ist. Der Bereich wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr unter schwerem Atemschutz und mit geeigneter Messtechnik kontrolliert. Hierbei wurde ein Gasaustritt festgestellt. Aufgrund der Beschädigung musste das komplette Wohngebäude vom Gasnetz getrennt werden. Das Gebäude wurde belüftet und nachdem die Messwerte in allen Bereichen wieder auf einem Normalstand waren, konnten die Mieter wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Gasversorger wurde zur Unterstützung an die Einsatzstelle nachgefordert.

Die Ursache der Beschädigung blieb bis zum Einsatzende unbekannt, die Polizei ermittelt.

Während der Einsatzmaßnahmen wurde der Bereich vollständig gesperrt.

