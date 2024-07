Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuerwehr Bremerhaven erneut offizieller Partner des DEICHBRAND Festivals 2024

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven ist auch in diesem Jahr wieder offizieller Partner des DEICHBRAND Festivals 2024. Das Personalrecruiting-Team der Feuerwehr Bremerhaven wird von Mittwoch, 17. Juli 2024 bis Sonntag, 21. Juli 2024 im Zeitraum von 10 bis 21 Uhr auf dem Festivalgelände zur Nachwuchswerbung vor Ort sein. Der Eventcontainer der Feuerwehr befindet sich gegenüber den Beachvolleyballfeldern.

"Auch die Feuerwehr Bremerhaven muss dem Fachkräftemangel entgegensteuern. Die Teilnahme am DEICHBRAND Festival ist ein Baustein für die Nachwuchswerbung", so der Dezernent der Feuerwehr, Stadtrat Peter Skusa. "Ein weiterer Baustein ist der vor kurzem online gegangene Instagram-Account der Feuerwehr Bremerhaven. Die Eindrücke vom DEICHBRAND Festival, unter anderem die im vergangenen Jahr beliebte Beugehang-Challenge, werden über den Account der Feuerwehr veröffentlicht", so Skusa abschließend.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell