Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Renitenter Ladendieb - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Altenburg: In einem Modegeschäft auf dem Markt in Altenburg wurde am gestrigen Dienstag (10.09.2024) gegen 16:25 Uhr ein Ladendieb durch eine aufmerksame Mitarbeiterin gestellt. Als der Ladendieb am Verlassen des Stores gehindert wurde, riss er sich los und warf sein Fahrrad auf eine unbeteiligte Zeugin, welche dabei verletzt wurde. Anschließend floh der Täter vom Tatort. Eine Zeugin beschrieb den Täter wie folgt: ca. 1,80 m groß, etwa 30 Jahre alt, schlank, dunkle Haare, 3-Tage-Bart, trug einen Fischerhut, sprach mit osteuropäischem Akzent. Die Polizei Altenburger Land ermittelt dazu (Bezugsnummer 0237009/2024) und nimmt Hinweise unter der Tel. 03447 / 4170 entgegen. (CS)

