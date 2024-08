Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/Oesede: Polizeieinsatz im Freibad - Zwei Leichtverletzte nach körperlicher Auseinandersetzung

Osnabrück (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in einem Freibad am Carl-Stahmer-Weg zu einem Polizeieinsatz, nachdem Badegäste eine Schlägerei gemeldet hatten. Nach ersten Ermittlungen vor Ort begann ein Heranwachsender ohne ersichtlichen Grund einen Streit mit zwei anderen Badegästen und zog anschließend seine Begleiter hinzu. Die Männergruppe griff daraufhin die beiden männlichen Opfer (13 und 20 Jahre alt) an und verletzte sie leicht. Danach flüchteten die Täter in Badehosen über die Grundstückszäune in Richtung Südring. Im Zuge der Fahndung konnten die Flüchtigen an verschiedenen Orten in der Nähe aufgegriffen werden. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Körperverletzung gegen die Männergruppe ein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/83160 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell