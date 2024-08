POL-OS: Ankum: E-Scooterfahrer beim Parken auf der B214 übersehen - Polizei sucht nach Fahrer und Beifahrerin eines silbernen Autos

Osnabrück (ots) - Osnabrück: Folgenschwere Körperverletzung - Opfer schwebte in Lebensgefahr - Zeugen gesucht Am Samstagabend kam es in Osnabrück zu einer folgenschweren Körperverletzung. Nach verbalen Unstimmigkeiten schlug um 22:35 Uhr ein 26-jähriger Osnabrücker einen 31-jährigen Osnabrücker in der Straße Barfüßerkloster 1 (gegenüber Bar-Cafe ...

