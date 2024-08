Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Einbruch in Baumarkt - Elektrowerkzeuge entwendet - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Montag ereigneten sich zwei Einbrüche in einen Baumarkt an der Bahnhofstraße. Die Tatzeiten lagen um etwa 01:30 Uhr und 03:45 Uhr. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, indem sie eine Eingangstür aufbrachen. Entwendet wurden mehrere große Koffer mit hochwertigen Elektrowerkzeugen im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Die Täter flüchteten vermutlich über das rückwärtige Firmengelände in Richtung Westring / Heidländer Weg. Möglicherweise sind den Anwohnern oder Passanten in den frühen Morgenstunden verdächtige Personen aufgefallen, die größere Werkzeugkoffer bei sich trugen. Die Polizei aus Dissen bittet dringend um Hinweise: Wer hat in der besagten Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zu den Tätern oder deren Fluchtrichtung machen? Zeugen werden gebeten sich unter 05421/931280 zu melden.

