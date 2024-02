Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Im Kreisverkehr gegen Straßenlaterne gefahren

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 08.02.2024, kurz vor 23.00 Uhr, übersah ein 67 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters beim Einfahren in den Kreisverkehr Brombacher- / Lörracher Straße die Kreisinsel und überfuhr diese teilweise. Er verlor die Kontrolle über den Kleintransporter und kollidierte mit einer am Straßenrand stehenden Straßenlaterne. Durch die ausgelösten Airbags wurde der 67-Jährige leicht verletzt. Sein Kleintransporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe am Kleintransporter ist hier nicht bekannt. An der Straßenlaterne entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Der Werkhof war ebenfalls vor Ort und sicherte die beschädigte Straßenlaterne.

