POL-FR: Titisee-Neustadt: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws - Drei Pkw-Insassen verletzt

Freiburg (ots) - Am Donnerstagabend, 08.02.2024, sind bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der L 154 (Hauensteinerstraße) zur B 34 in Laufenburg-Hauenstein fünf Personen verletzt worden. Gegen 22:25 Uhr hatte ein 22-jähriger BMW-Fahrer beim Einbiegen nach rechts an der dortigen Einmündung den rechten Bordstein touchiert. In der Folge kollidierte der BMW frontal mit einem auf der Linksabbiegespur der B 34 ...

mehr