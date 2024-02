Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 08.02.2024, sind bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der L 154 (Hauensteinerstraße) zur B 34 in Laufenburg-Hauenstein fünf Personen verletzt worden. Gegen 22:25 Uhr hatte ein 22-jähriger BMW-Fahrer beim Einbiegen nach rechts an der dortigen Einmündung den rechten Bordstein touchiert. In der Folge kollidierte der BMW frontal mit einem auf der Linksabbiegespur der B 34 stehenden Mercedes-Benz. Im BMW wurden der Fahrer und ein 24 Jahre alter Beifahrer leicht verletzt. Im Mercedes-Benz erlitt die 41-jährige Fahrerin schwere Verletzungen, zwei im Fond befindliche Jugendliche leichte Verletzungen. Alle Verletzten kamen mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser. Beide Autos wurden schwer beschädigt. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 45000 Euro. Die Unfallstelle war während den Rettungsmaßnahmen nicht passierbar. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell