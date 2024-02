Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall - leicht verletzt

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Freitag, 09.02.2024, soll ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer in Höchenschwand in der Waldshuter Straße einen Verkehrsunfall verursacht haben. Gegen 01:20 Uhr wurden dort drei beschädigte Autos gemeldet. Hinter dem Steuer eines dieser Fahrzeuge saß ein 27 Jahre alter Mann, der zunächst nicht ansprechbar war. Der leicht verletzte Mann wurde vom Rettungsdienst versorgt und kam in ein Krankenhaus. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war das Auto dieses Mannes nach links geraten und mit einem geparkten Audi kollidiert, der wiederum auf einen geparkten Kleinbus geschoben wurde. Der dabei entstandene Sachschaden liegt bei rund 40000 Euro. Da eine Alkoholüberprüfung bei dem mutmaßlichen Fahrer rund 1,7 Promille ergeben hatte, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

