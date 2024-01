Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendieb treibt wiederholt sein Unwesen

Weimar (ots)

Am Donnerstagnachmittag war zum wiederholten Male ein 21jähriger in einem Einkaufsladen in der Industriestraße unterwegs. Da er den Verkäuferinnen bereits aus vorangegangenen Ladendiebstählen bekannt war, sprachen sie ihn an und prompt holte er zwei Getränkedosen aus seiner Jackentasche. Das Diebesgut hatte einen Wert von knapp 2 Euro. Keine drei Stunden später meldete die Verkäuferin aus einem Weimarer Einkaufszentrum, dass sie einen Ladendieb gestellt hatten. Hierbei handelt es sich wieder um den 21jährigen. Diesmal ließ er erst aus einem Einkaufsladen einen Hut und eine Mütze mitgehen, rückte die Sachen auf Ansprache wieder heraus. Danach ging er in ein gegenüberliegendes Schuhgeschäft und klaute Schuhe. Auch hier wurde er angesprochen und gab die Sachen wieder heraus. Als er feststellte, dass die Polizei gerufen wurde, ergriff er die Flucht und verletzte dabei eine 13jährige Kundin, die den Mann zusammen mit einem Securitymitarbeiter festhalten wollte. Dem nicht genug, bestand bereits ein Hausverbot für das Einkaufszentrum. Allein an diesem Tag wurden schlussendlich 6 Anzeigen gegen den Mann gefertigt.

