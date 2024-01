Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: PM der LPI Jena: Verdächtiges Ansprechen durch einen Unbekannten auf dem Weg zur Schule

Jena (ots)

Gestern Abend erschien ein Vater mit seiner 8-jährigen Tochter bei der Polizei in Jena und gab an, dass seine Tochter in den Morgenstunden auf dem Weg in die Grundschule im Bereich der Charlottenstraße / Dammstraße durch einen Unbekannten, in verdächtiger Art und Weise, angesprochen wurde. Dem Mädchen gegenüber habe der Mann angegeben, dass er Süßigkeiten und Babykatzen zuhause habe und sie sich diese gern mal anschauen könne. Das Mädchen habe folgend vorbildlich reagiert und die verdächtige Situation durch klare Ablehnung dem Unbekannten gegenüber vor Ort gelöst.

Zur Personenbeschreibung:

45 - 55 Jahre Ca. 180cm groß Kurze, dunkle Haare Ohne Brille 5-Tage-Bart Dunkle Jeans mit Löchern Schwarze Lederjacke Turnschuhe

Fahrzeug:

VW Caddy in schwarz Delle hinten links auf Höhe Kennzeichen Kennzeichen nicht bekannt

Die Sachverhaltsschilderung und die Personenbeschreibung basieren auf den Wahrnehmungen des Kindes. Weitere Zeugen gibt es bis dato nicht.

Die Jenaer Polizei hat Ermittlungen zur Bekanntmachung des Unbekannten und zur Eruierung des Gesamtsachverhalt aufgenommen und wird zugleich im dortigen Bereich Präsenz zeigen.

Die Elternschaft der Grundschule Heinrich - Heine wurde bereits vor Info an die Polizei am gestrigen Abend durch die Elternsprecherin via Mail informiert und sensiblisiert.

Zugleich ergeht die Aufforderung an die oben beschriebene Person, welche sich in der obigen Situation wiedererkennt, sich proaktiv bei der Polizei Jena über die 03641 81-0 zu melden, um an der Aufklärung der Situation mitzuwirken. Selbiges gilt für etwaige Zeugen der oben beschriebenen Sachverhaltes. Das Aktenzeichen in dieser Sache lautet 0022693/2024.

