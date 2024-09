Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl von Buntmetall

Altenburg (ots)

Rositz: Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land kamen nach Zeugenhinweisen am 13.09.2024 gegen 01:00 Uhr in der Werksallee zum Einsatz, weil dort Unberechtigte auf einem stillgelegten Industriegelände bemerkt worden waren. Diebe hatten ca. 120 Meter Kupferkabel abgetrennt und zum Transport bereitgelegt, konnten allerdings vor Eintreffen der Polizei flüchten. Neben dem Buntmetall wurde am Tatort auch ein gelbes Kleinkraftrad Yamaha aufgefunden und beschlagnahmt, welches zuvor am 25.08.2024 in Rositz als gestohlen gemeldet worden war. (CS)

