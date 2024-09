Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit drei Verletzten

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf: Am 12.09.2024 gegen 16:10 Uhr ereignete sich in Reudnitz auf der Werdauer Straße ein Verkehrsunfall zwischen einer 62-jährigen PKW-Fahrerin und einer 70-jährigen PKW-Fahrerin. Die 62-jährige geriet mit ihrem PKW aus bisher unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden PKW. Bei dem Unfall wurde die Unfallverursacherin sowie die entgegenkommende PKW Fahrerin und deren Beifahrerin verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, so dass sie abgeschleppt werden mussten. <BF>

