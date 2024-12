Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Einbruch - Heckscheibe beschädigt

Aalen (ots)

Aalen: Heckscheibe beschädigt

An einem Renault, der in der Hegelstraße geparkt war, wurde am Dienstag zwischen 8 Uhr und 10:50 Uhr die Heckscheibe eingeschlagen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Bopfingen: Versuchter Einbruch

Vermutlich mit einem Schraubendreher versuchte ein Dieb die Haupteingangstür zu einer Bäckereifiliale in der Hauptstraße zu öffnen. Nach zwei missglückten Versuchen ließ er von seinem weiteren Vorhaben ab. An der Tür entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen muss der Unbekannte versucht haben zwischen Samstagabend, 20 Uhr und Dienstagmorgen, 6 Uhr in das Gebäude einzudringen. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362 96020 entgegen.

