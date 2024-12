Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallfluchten, Diebstahl von Baumaschinen, Brandalarm

Aalen

Backnang: LKW beschädigt Gartenzaun

Am Montag zwischen 15:00 und 16:00 Uhr beschädigte ein unbekannter LKW-Fahrer beim Vorbeifahren einen Gartenzaun in der Wolfachstraße. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der LKW-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise zum Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Backnang unter 07191 9090.

Fellbach: Unfall - Tier ausgewichen

Etwa 10.000 Euro Gesamtschaden sind Bilanz eines Unfalles in der Maicklerstraße. Dort wich am Montag gegen 23:55 Uhr eine 24-jährige VW-Golf Fahrerin einem Tier aus und streifte in der Folge die gesamte Fahrerseite eines ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos.

Fellbach: Unfall mit verletztem Radfahrer

Am Montag, gegen 13:15 Uhr befuhr ein 63-jähriger VW-Fahrer die Eberhardstraße. Am Einmündungsbereich zum Ernst-Wiechert-Platz kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden 47-jährigen Radfahrer. Zuvor hatte der Radfahrer kurz angehalten, so dass der VW-Fahrer annahm, dass er ihn passieren lassen würde. Beim Unfall wurde der Radfahrer leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Schorndorf: Fehlbedienung löst Brandalarm aus

Aufgrund einer Fehlbedienung eines Ofens in einem Einkaufscenter in der Wiesenstraße wurde am Montag, gegen 17:30 Uhr ein Brandalarm ausgelöst. Feuerwehr und Polizei waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Es handelte sich um einen Fehlalarm.

Rudersberg: Unfallflucht

Am Sonntag zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen Mercedes, welcher auf einem Parkplatz im Bronnwiesenweg abgestellt war. Vermutlich beim Ausparken wurde der Mercedes an der Fahrzeugfront beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07151 9500.

Waiblingen-Neustadt: Baumaschinen gestohlen

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Freitag, 14:00 Uhr und Montag, 11:00 Uhr Baumaschinen im Gesamtwert von etwa 4.500 Euro von Baustellen in der Neustadter Hauptstraße. Zeugen die zu dieser Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Waiblingen-Hohenacker telefonisch unter 07151 82149 zu melden.

