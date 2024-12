Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall auf der A6, Unfallflucht und Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Ilshofen: Tiertransporter kommt von Fahrbahn ab

Am Montagabend gegen 21:30 Uhr befuhr ein 29-jähriger Fahrer eines Tiertransports die A6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Weil der 29-Jährige während der Fahrt ein technisches Gerät bediente, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr durch einen dortigen Grünstreifen. Hierbei beschädigte er mehrere Warnbaken, eine Notrufsäule und ein Verkehrszeichen. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 88 000 Euro. Die A6 musste in Fahrtrichtung Heilbronn kurzzeitig vollgesperrt werden um die geladenen Ferkel auf einen anderen LKW zu verladen.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag zwischen 15 Uhr und 15:45 Uhr einen geparkten BMW auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhandels in der Salinenstraße. An diesem verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Gaildorf: Feuerwehreinsatz

Am frühen Dienstagmorgen gegen 01 Uhr kam es in der Langen Straße aufgrund eines technischen Defekts zum Brand eines Ölofens. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden lässt sich bisher nicht näher beziffern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell