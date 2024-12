Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall auf B29, Einbruch in Firma, Nach Unfall weggefahren

Weinstadt-Endersbach: Unfall auf B29

Am Montagmorgen, gegen 06:50 Uhr wollte eine 52-jährige Mercedes-Fahrerin auf die Bundesstraße B 29 in Fahrtrichtung Aalen einfädeln. Als sie von dem Beschleunigungsstreifen auf die Richtungsfahrbahn wechselte, übersah sie den dort fahrenden Mitsubishi eines 31-Jährigen. Es kam zum Unfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 5.500 Euro.

Schorndorf-Haubersbronn: Einbruch in Firma

Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Freitag, 17:00 Uhr und Montag, 07:45 Uhr über ein Fenster in eine Firma in der Wieslauftalstraße ein. Dort durchsuchten sie die Büroräumlichkeiten und entwendeten Bargeld in Höhe von 180 Euro. Sie hinterließen einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181 2040.

Fellbach. Nach Unfall weggefahren

Am Sonntag, gegen 23:10 Uhr war ein 30-jähriger Mann dabei sein Kind auf der Rückbank seines Mercedes in der Mozartstraße anzuschnallen, als eine 83-jährige Ford-Fahrerin die offenstehende Autotür übersah. Es kam zum Unfall, bei dem der Seitenspiegel des Ford abriss und die Tür des Mercedes beschädigt wurde. Es entstand Sachschanden von ca. 3.500 Euro. Die 83-Jährige fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Unfallverursacherin konnte durch die Polizei ermittelt werden. Ihr Führerschein wurde eingezogen und sie muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

