POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Firmengebäude

Aalen (ots) - Sulzbach: Sachbeschädigung Am Sonntagmittag, gegen 12:00 Uhr wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in der vergangenen Nacht die Glastür eines Gaststättenanbaus in der Backnanger Straße beschädigt haben. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise ...

