POL-UL: (BC) Biberach - Ladendieb wird renitent

Mit gestohlenen Handyhüllen und Kaugummi wollte ein 32-Jähriger am Montag in Biberach flüchten.

Gegen 14.30 Uhr befand sich der 32-Jährige in einem Geschäft am Markplatz. Dort suchte er sich zwei Handyhüllen aus. Die steckte er zusammen mit eine Kaugummipackung in seine mitgeführte Tasche. Dabei wurde er von Zeugen beobachtet. Der Mann verließ den Drogeriemarkt, ohne an der Kasse zu bezahlen. Der Marktleiter folgte dem Mann und hielt ihn fest. Er versuchte zu flüchten. Bei dem Festhalteversuch vor dem Ladeneingang stürzten die Männer zu Boden. Ein Passant erkannte das und half dem Marktleiter beim Festhalten des Tatverdächtigen. Der versuchte mehrfach, sich aus den Haltegriffen zu befreien. Das gelang ihm nicht. Bis zum Eintreffen der Polizei hielten die beiden Männer den 32-Jährigen fest. Da sich der mutmaßliche Ladendieb nicht ausweisen konnte, wurde er von den Polizisten auf die Dienststelle gebracht. Das Diebesgut befand sich in der Umhängetasche. Das Polizeirevier durfte der 32-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Er muss sich nun wegen eines räuberischen Ladendiebstahls verantworten.

Das Verhalten des Zeugen lobt die Polizei. Er habe überlegt gehandelt und Verantwortung übernommen. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

