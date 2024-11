Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Jugendlicher flüchtet nach Unfall

Am Dienstag machte ein 16-Jähriger eine Spritztour ohne Führerschein durch Bad Schussenried und verursachte einen Schaden.

Gegen 0.30 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über einen Unfall in der Wilhelm-Schussen-Straße. Ein Auto fuhr dort wohl mit überhöhter Geschwindigkeit und kam ins Schleudern. Der Nissan geriet nach links und stieß dort mit einem am Straßenrand geparkten VW zusammen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der zunächst unbekannte Fahrer am Steuer des Nissan weiter. Das Auto konnte wenig später von einer Polizeistreife auf einem Parkplatz eine Geschäftes unfallbeschädigt festgestellt werden. Von dem Fahrer fehlte zunächst jede Spur. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Nissan im Laufe des Abends von einem Jugendlichen missbräuchlich benutzt worden war. Der junge Mann war wohl berechtigt mit seiner Mutter in einem Firmengebäude in Bad Schussenried unterwegs. Dort gelangte er an den Fahrzeugschlüssel des Nissan und unternahm damit ohne Wissen der Mutter eine Spritztour. Der 16-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Polizei Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an dem VW auf rund 1.500 Euro, den am Nissan auf ca. 500 Euro. Auf den Jugendliche kommen nun mehrere Anzeigen zu. Außerdem setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung.

