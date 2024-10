Polizei Hagen

POL-HA: Unfallflucht nach Auffahrunfall - Polizei sucht Zeugen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Auf der Buscheystraße kam es am Montag (30.09.) zu einem Auffahrunfall und einer anschließenden Verkehrsunfallflucht. Um 7.30 Uhr verständigte ein 39-Jähriger die Polizei. Der Mann gab an, mit seinem Transporter vor einer Ampel gestanden zu haben. Urplötzlich habe er einen Ruck bemerkt. Als er ausstieg, habe er gesehen, dass ein Mercedes auf seinen VW aufgefahren war. Der Fahrer des Mercedes sei ausgestiegen und habe ihm 20 Euro geben wollen für den entstandenen Schaden. Als der 39-Jährige entgegnete die Polizei zu rufen, verneinte der Fahrer des Mercedes dies, stieg in sein Auto und verließ die Unfallörtlichkeit. Der Mercedes sei vor dem Unfall von der Parkbucht vor dem Kiosk an der Buscheystraße aus losgefahren. Den Fahrer beschrieb der 39-jährige VW-Fahrer wie folgt: zwischen 40 und 45 Jahre alt, etwa 185 cm groß, von kräftiger, aber trainierter Statur. Der Mann hatte einen Bart und trug eine Brille sowie eine Baseballkappe, er hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen Mercedes. Die Polizei Hagen ermittelt aufgrund einer Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die Angaben zur Identität des flüchtigen Fahrers machen können, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

